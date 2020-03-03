03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

1 haftalık narkotik operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
NARKOTİK OPERASYONLARINDA 3 BİN 662 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu operasyonlarına ara vermeyen emniyet, 1 haftalık raporu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünce, son bir haftada 53 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 53 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 874 kilogram esrar, 11 kilogram eroin, 24 kilogram skunk, 18 kilogram sentetik uyuşturucu ve 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 26 bin 168 liraya el konuldu, 53 ilde 3 bin 662 şüpheli yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN