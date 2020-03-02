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Dünya SİHA'ların gücünü işte böyle gördü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
DÜNYA SİHA'LARIN GÜCÜNÜ İŞTE BÖYLE GÖRDÜ!

Türk Silahlı Ordusu'nun 'de Esad rejimi unsurlarına karşı kullandığı 'lar, başarısıyla dünya basınının gündeminde. Rejime ağır darbe vuran Türk SİHA'larının nokta atışlarını yayınlayan yabancı basın, ‘ teknolojik gücünü gösterdi’ dedi.

'de yerli ve milli 'ların rejime ağır kayıp vermesi dünya medyasında da geniş yankı buldu. ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını " teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı.

Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi. İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı. "Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı.



''NİN HAREKATI REJİME İVME KAYBETTİRDİ'
İngiliz gazetesi ve France 24'te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk dronlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk SİHA'ların rejime vurduğu darbeyi İngiliz devlet televizyonu 'de gündemine taşıdı.

BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi " haberine de geniş yer verdi.

'ORTADOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM'
Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için '''nun kaderini değiştiren adam'' nitelemesinde bulundu.

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