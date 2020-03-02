Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya flaş mesaj: Bitti o iş!

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerine Ankara'da hitap etti. Batı'ya mesaj veren Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları kapatmamız için telefonlar üst üste geliyor: "Kapıları kapatın" dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır." açıklamasında bulundu. Öte yandan İdlib'deki kalleş saldırı hakkında, Erdoğan, "Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerine Ankara'da hitap etti.



Batı'ya mesaj veren Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları kapatmamız için telefonlar üst üste geliyor: "Kapıları kapatın" dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır." açıklamasında bulundu.



Öte yandan İdlib'deki kalleş saldırı hakkında, Erdoğan, "Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz." şeklinde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"GÖSTERDİĞİNİZ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"



Türkiye'nin Suriye sınırlarında özellikle İdlib'de verdiği tarihi mücadele verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. Buradaki STK'lara baktığımızda milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü işte bu birliği beraberliği ve kardeşliğidir. Bizler bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere götürecek bir güç yoktur. Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

"TELEFON ÜSTÜNE TELEFON GELDİ, 'BİTTİ O İŞ' DEDİM"

Aylar önce ben bir açıklama yaptım. "Eğer Batı bir yük paylaşımına girmezse, kapıları açarız" dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar, 'herhalde blöf yapıyor' dediler. Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı: "Kapıları kapatın" dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Dün itibariyle rakam iyi manada yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi yine telefonlar; bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz ve aynı zamanda Merkel ile telefon görüşmemiz olacak.







ERDOĞAN'DAN PUTİN GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA



(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.



"HÜSRANA UĞRATMAKTA KARARLIYIZ"



15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız.



Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum.



"REJİM UNSURLARINA ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETİYORUZ"



Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok.



Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde.

Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.