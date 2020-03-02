Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'daki kalleş saldırı hakkında yeni açıklama

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yönelik PKK'lı hainlerin roketli saldırısı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Pekcan, "Ağır yaralı 4 personelimiz" var." dedi. Daha önce yapılan açıklamada saldırıda bir personelin şehit olduğu duyurulmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da gümrük personelini taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, "Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız." dedi.





Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde ziyaret eden Pekcan, yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Pekcan, daha sonra hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının sabah saat 08.45 civarında gerçekleştirildiğini söyledi.

"AĞIR YARALI 4 PERSONELİMİZ VAR"

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin, servisle sabah işbaşı yapmak üzere Gürbulak Sınır Kapı'sına giderken hain saldırıya uğradığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Maalesef bir şehidimiz var yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Türk milletinin başı sağolsun. Ticaret Bakanlığı olarak biz ticaretin artırılması ülkemizin dirliğine toplumsal refahın artırılması için gece gündüz Türkiye'nin dünyanın her köşesinde çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı ülkemizin refahını nasıl hedef aldıklarının göstergesi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde geri adım atmadık, atmayacağız. Çok şükür güvenlik güçlerimiz saldırı nereden gelirse gelsin gereken cevabı vermektedirler. Ağır yaralı 4 personelimiz var."

AĞRI'DA GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ARACINA ROKETLİ SALDIRI



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





VALİLİK AÇIKLAMASI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.







OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.