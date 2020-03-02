Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK 95 personel alımı yapacağını duyurdu. Kocaeli ve Ankara’da istihdam etmek üzere 95 AR-GE personeli alınacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi sistemi üzerinden yapılabilecek başvurularda son tarih 23 Mart olarak belirlendi.

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) personel alımına ilişkin ilan, Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK tarafından 95 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasının ardından iş sahibi olmak isteyenler TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapmaya başladı. Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu 95 personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart'a olarak belirlendi.

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5 AR-GE Personeli Alımı

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları

20 AR-GE Personeli Alımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunları.

30 AR-GE Personeli Alımı

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği mezunları

3 AR-GE Personeli Alımı

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği mezunları

7 AR-GE Personeli Alımı

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği mezunları

5 AR-GE Personeli Alımı

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği mezunları

25 AR-GE Personeli Alımı

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği mezunları