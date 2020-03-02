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Son dakika: Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
ERDOĞAN RİZE'NİN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Son dakika haberi... Başkan , Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ile Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

Son dakika haberi... Başkan , Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ile Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal’ın ailesine taziye ziyareti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ EMRE BAYSAL’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib talimatı! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB TALİMATI!
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