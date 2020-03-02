Son dakika: Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin'e tebrik mesajı gönderdi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin'e tebrik mesajı gönderdi.
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