Kahraman Mehmetçiğe sosyal medyada dev destek
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Katil Esad'a karşı İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatan kahraman Mehmetçiğe sosyal medyadan destek yağdı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağış numaralarının yer aldığı gönderi, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı.
Vakfın, Twitter hesabında, TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli gönderi, en çok yapılan paylaşımlar arasında öne çıktı. Twitter'da Trend Topic (TT) listesine giren "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli twit, saat 21.30 itibarıyla 5 bini aştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına ve tüm GSM operatörlerinden "BAĞIŞ" yazıp 1987'ye gönderilen her kısa mesajla (SMS) bağışta bulunulabiliyor.
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