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Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, BORİSOV'U KABUL ETTİ

Esad rejiminin kalleş saldırısında Türkiye'ye destek veren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, tarafından kabul edildi. Türkiye'nin mültecilere kapıları açmasının ardından korkularını dile getiren Borisov, Külliye'de Erdoğan ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Borisov, daha sonra tarafından kabul edildi.

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