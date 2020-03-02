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Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
TÜRKİYE'DEN 11 ÜLKEYE VİZE MUAFİYETİ

Son dakika haberi... 'nin bazı ülkelere muafiyeti sağlamasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

imzasıyla yayımlanan karara göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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