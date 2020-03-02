AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 2 saat süren AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Kahraman şehitlerimizin anılarını ve hatıralarını ebediyen aklımızda tutacağız.
Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde en sert mesaj rejim unsurlarına verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir.
Tarihin dolmasıyla birlikte Bahar Kalkanı Harekatı başlamıştır.
İdlib'deki durum rejimin çatışmayı büyütme politikasının neticesidir.
TSK'nın buradaki varlığı son derece meşrudur. BM sözleşmesinin meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır.
Açıkça rejimin kendi halkının bir kesimine yönelik olarak soykırımvari bir faaliyet içinde olduğu çok açıkça görülmektedir.
Buradaki arlığımız meşru müdafaa hakkımıza dayanmaktadır. BM'nin 52. Maddesi ve Adana mutabakatı çerçevesine dayanmaktadır.
İçeride bazı çevreler tarafından İdlib'de ne işimiz var diye bir yaklaşım ortaya konuyor. Yakın zamana kadar sınır illerimiz hedef alınıyordur. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları sınırımıza yakın bölgelere gelmişlerdi. Biz bunlara cevap vermeseydik bu tehdit yoğun alarak devam edecekti.
Türkiye'nin sınırları dibinde bir terör devleti kurma girişimi darmadağın edilmiştir.
Türkiye egemen bir devlet olarak sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindir. Ve bir saldırı durumunda tabi ki bunlara cevap verecektir.
Birliklerimize yapılan saldırılar meşru müdafaa kapsamında rejime gerekli karşılıklar verilerek sürdürülüyor.
Türkiye burada Rusya ile karşı karşıya değildir.
Rejiminin saldırılarını durdurmak ve rejimi Soçi mutabakatı sınırlarına çekmek Rusya'nın mükellefiyetindedir.
Suriye Esad'ın mıdır, Suriyelilerin midir? Suriye Suriyelilerindir. Bütün Suriyelilerin mutabık olduğu bir siyasi çözüm gerekmektedir.
AVRUPA'YA GEÇMEYE ÇALIŞAN GÖÇMENLER
Türkiye'nin daha fazla mülteci taşıyacak imkanı yok. Güvenli bölge oluşsaydı göç dalgası oluşmayacaktı. Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu.
Kimseyi, ülkemizden zorla göndermiyoruz ama hiç kimseyi de zorla tutmayacağımız bir noktaya geldik.
Bütün bunlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak göç dalgasının ne olacağını soruyorlar.
İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIMDIR
Müthiş bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız.
Yunanistan'ın göçmelere gaz bombası atması bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir yaklaşımdır.
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