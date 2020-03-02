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Angela Merkel'e "koronavirüs" şoku! Eli havada kaldı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020
MERKEL'E KORONAVİRÜS ŞOKU! ELİ HAVADA KALDI

Almanya Horst Seehofer ile Almanya Başbakanı Angela arasında yaşanan bir olay güne damgasını vurdu. Merkel, başbakanlık binasında gerçekleştirilen uyum zirvesinde yanına oturan İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e selam vermek için elini uzattı ancak Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı.

Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren , hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti.

Ancak oturduğu yerin hemen yanında Seehofer'i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise ''Hayır hayır'' diyerek Merkel'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, "Sahi, anlıyorum" diyerek koltuğuna oturdu.

Merkel'in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer'i selamladı ve yerine geçti.

İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

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