Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kalleş saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu, teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir personelin şehit olduğunu duyurdu.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alçak saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
BAKAN PEKCAN: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.
Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
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