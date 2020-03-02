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Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
AĞRI'DA KALLEŞ PUSU! PKK ROKETLE SALDIRDI

'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlendiği bildirildi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kalleş saldırı sonrası açıklama yaptı. , teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir personelin şehit olduğunu duyurdu.

sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

alçak saldırı sonrası bir açıklama yaptı. , "Bu sabah 08.50'de Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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BAKAN PEKCAN: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

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