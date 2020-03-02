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Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç yazdı: Şehit haberlerine 'Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü' demek alçaklıktır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
ŞEHİT HABERLERİNE 'KILIÇDAROĞLU AĞLADI, ERDOĞAN GÜLDÜ' DEMEK ALÇAKLIKTIR

Esad rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısında 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırı sonrası Esad hedefleri yerle bir edilirken 2 bin 212’den fazla rejim unsuru yok edildi. şehitlerine ağlarken birlik içinde mücadele ederken bazı çevreler yine Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine göz dikti. yazarı bugünkü köşesini bu konuya ayırdı ve yapılan kalleşçe işleri kaleme aldı. Engin Ardıç yazısında, “Şehit haberlerine ' ağladı, Erdoğan güldü' demekten utanmayacak kadar da alçaldılar.” İfadelerini kullandı.

Onlara güvenmiyoruz. Onlara niçin mi güvenmiyoruz? Bugüne kadar bütün söyledikleri ters çıktı. "Liradan sıfır atamazlar" dediler, atıldı. "Şeriat geliyor" dediler, gelmedi. Bir gün "Türkiye Suudi Arabistan'a benzeyecek" dediler, öbür gün "İran'a"... Benzemedi. Daha 'la arasındaki radikal farkı bile bilmiyorlardı. Her seçimde "bu sefer tamam" dediler, hiç de öyle olmadı.

"BU SEFER TAMAMMIŞ!"

Şimdi de yalan yazıyorlar. "Tayyip'in" işi bitmiş, artık bu sefer tamammış. Fakat ne yaldızladıkları 'ndan iş çıkıyor, ne ufaktan ufaktan hatırını sormayı ihmal etmedikleri Akşener'den, ne koltukladıkları İmamoğlu'na ekmek var... Şimdi de "eski İslamcı", bir zamanlar cumhurbaşkanı olmaması için ölümüne direndikleri Gül'ü desteklesinler de bu da onlara kapak olsun bakalım.

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