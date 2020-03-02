Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç yazdı: Şehit haberlerine 'Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü' demek alçaklıktır

Esad rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısında 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırı sonrası Esad hedefleri yerle bir edilirken 2 bin 212’den fazla rejim unsuru yok edildi. Türkiye şehitlerine ağlarken birlik içinde mücadele ederken bazı çevreler yine Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine göz dikti. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü köşesini bu konuya ayırdı ve yapılan kalleşçe işleri kaleme aldı. Engin Ardıç yazısında, “Şehit haberlerine 'Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü' demekten utanmayacak kadar da alçaldılar.” İfadelerini kullandı.

Onlara güvenmiyoruz. Onlara niçin mi güvenmiyoruz? Bugüne kadar bütün söyledikleri ters çıktı. "Liradan sıfır atamazlar" dediler, atıldı. "Şeriat geliyor" dediler, gelmedi. Bir gün "Türkiye Suudi Arabistan'a benzeyecek" dediler, öbür gün "İran'a"... Benzemedi. Daha Suudi Arabistan'la İran arasındaki radikal farkı bile bilmiyorlardı. Her seçimde "bu sefer tamam" dediler, hiç de öyle olmadı.

"BU SEFER TAMAMMIŞ!"

Şimdi de yalan yazıyorlar. "Tayyip'in" işi bitmiş, artık bu sefer tamammış. Fakat ne yaldızladıkları Kılıçdaroğlu'ndan iş çıkıyor, ne ufaktan ufaktan hatırını sormayı ihmal etmedikleri Akşener'den, ne koltukladıkları İmamoğlu'na ekmek var... Şimdi de "eski İslamcı", bir zamanlar cumhurbaşkanı olmaması için ölümüne direndikleri Gül'ü desteklesinler de bu da onlara kapak olsun bakalım.