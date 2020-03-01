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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurdu. Bakan Akar, bu harekat kapsamında "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir'' dedi. İşte Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler.

Son dakika haberi... MSB paylaştı! Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler! Hedefler böyle vuruldu |Video BAHAR KALKANI HAREKATI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Giriş Tarihi: 01.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 14:44
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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

İdlib'de Esad rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası 34 şehit vermemizin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı doğrultusunda rejim unsurlarını vurmaya devam ediyor.

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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, rejim unsurlarının vurulmasına ait yeni görüntüler paylaştı. Öte yandan harekatın adının Bahar Kalkanı olduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirerek harekata ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

"2 BİN 212 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib'e düzenlenen harekatın adını Bahar Kalkanı olarak duyurun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELME NİYETİMİZ YOK"

Rusya ile tırmanması muhtemel krize hakkında konuşan Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır" şeklinde konuştu.