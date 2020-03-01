Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELME NİYETİMİZ YOK"

Rusya ile tırmanması muhtemel krize hakkında konuşan Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır" şeklinde konuştu.