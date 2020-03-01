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Son dakika haberi... Bahar Kalkanı ile İdlib'de Esad hedefleri yerle bir edildi! İşte yeni görüntüler
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurdu. Bakan Akar, bu harekat kapsamında "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir'' dedi. İşte Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler.
Giriş Tarihi: 01.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 14:44
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