Son dakika: Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı'ndan Türkiye'ye taziye mesajı

Son dakika haberine göre Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı, dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

İhvan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve onun destekçilerinin İdlib'de düzenlediği hain hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye en içten başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "O şehitlerin kanları Suriyeli kardeşlerinin kanlarıyla karıştı. Türkiye orada tek başına durarak, ümmetin hainlerinin gaspçı Rusların yardımıyla üstüne çullandığı mazlum halkı savunuyor." ifadeleri kullanıldı.

İhvan'ın söz konusu hain saldırıya karşılık veren ve Suriye halkını savunan Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suriye halkının kendi geleceğini belirleme, idarecilerini seçme ve ülkedeki mevcut zalim rejimin yöneticilerini yargılama konularındaki meşru ve haklı davasına da tam destek verildiği kaydedildi.