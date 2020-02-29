Son dakika: Başkan Erdoğan İdlib şehidi Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib şehidi Emre Baysal'ın İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır." dedi.

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlendi. Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, burada bir konuşma da yaptı. Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi.

"RABBİMİZİN MÜJDESİ ORTADA"

Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz" Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor.

"ULU MAKAMA UĞURLUYORUZ"

Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklı selim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK"

Şu anda Suriye'de Libya'da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz.