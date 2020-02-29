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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan-Putin görüşmesi 5-6 Mart'ta olabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ 5-6 MART'TA OLABİLİR!

Son dakika haberine göre; , "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." dedi.

, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." dedi.

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