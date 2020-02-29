29 Şubat 2020, Cumartesi
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THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerine düzenleme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
THY'DEN İTALYA SEFERLERİNE DÜZENLEME!

Türk Hava Yolları, ’da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye arasında planladığı seferlerde bazı değişiklikler yaptı. önlem alınmaya devam edeceğini belirtti.

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yolcuların seyahat güvenliğinin daima ön planda tutulduğu aktarılarak, sürecin tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içerisinde takip edildiği ve önlem alınmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, İtalya'ya 2-31 Mart arasında yapılması planlanırken iptal edilen veya frekans düşürülen seferler şöyle sıralandı:

" - - Gökçen uçuşları iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen - - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir. - Roma Fiumicino - İstanbul , haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Milano Malpensa - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Venedik - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Katanya - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Bologna - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Bari - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür."

DETAYLI BİLGİ İÇİN...

Yolcuların uçuşları ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkishairlines.com" sitesi üzerinden ulaşabileceği bildirilen açıklamada, çağrı merkezlerinden ve yetkili satış ofislerinden de bilgi alınabileceği kaydedildi.

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