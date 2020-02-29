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Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok: Suriye krizinde gerçekler ve imkânlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
SURİYE KRİZİNDE GERÇEKLER VE İMKÂNLAR

’de Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 36 kahraman askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, kalleş saldırı sonrası Esad hedeflerini yerle bir ederken 300’den fazla rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. İşte yazarı yaşananları köşesine taşıdı. Melih Altınok, “'da askeri bürokrasiye ne kadar "hakim" olduğunu bilmediğimiz Putin'le kavgaya tutuşup, 'yi yeniden kucağındaki eski yerine oturtmaya çalışan ABD'ye ve 'ya sarılmamıza neden olacak çıkışlardan uzak durmalıyız. Denge politikasında ısrarcı olmalıyız. Biliyorum, acılı günlerde soğukkanlı, rasyonel tespitlerin pek alıcısı olmuyor ama gerçekler ve imkanlar bunlar.” İfadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısından öne çıkan satır başları:

'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralılarımız da var. bu saldırıya anında misliyle cevap verildiğini duyurdu. Ancak perşembe gecesi acı haberin duyulmaya başladığı saatlerde sosyal medyada da düşmanla eş güdümlü bir operasyon başlatıldı.
'nün bir süredir uykuya yatıran ve son aylarda yeniden aktifleşen Twitter trolleri anında devreye girdiler.

İÇERİDEKİ PANİK HAVASINI KÖRÜKLEDİLER

Sahadaki unsurların bile ne olup bittiğini anlamakta güçlük çektiği o karambolde, sınır ötesindeki birliklerin işini zorlaştıracak manipülatif bilgileri yaymaya başladılar. İçerideki panik havasını körüklediler. Her zamanki gibi yanlarında, bir anda "Mehmetçiğin canını düşünen yurtsever" pozları kesmeye başlayan 'lılar vardı.

KÜÇÜK ENİŞTENİN VE GAZETECİLERİNİN

Tabii ki, şehit haberleri gelir gelmez Esad'dan önce 'yi suçlamaya başlayan bir kısım İslamcı'yı da unutmamak lazım... Çünkü Suriye'de 'ya ilişip sürüklendiğimiz dönemin mimarlarından olan küçük eniştenin ve gazetecilerinin de dahil olduğu bu cephenin "Amerikancılığı" tek kelimeyle ibretlik..

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