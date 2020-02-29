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Son dakika: Bakanlık duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
BAKANLIK DUYURDU! 6 TERÖRİST YOK EDİLDİ

kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Kuzey 'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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