İdlib'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırıdaoldu. Ağır yaralılarımız da var.TSK bu saldırıya anında misliyle cevap verildiğini duyurdu. Ancak perşembe gecesi acı haberin duyulmaya başladığı saatlerdebaşlatıldı.'nün bir sürediranında devreye girdiler.Sahadaki unsurların bile ne olup bittiğini anlamakta güçlük çektiği o karambolde,yaymaya başladılar. İçerideki panik havasını körüklediler.Her zamanki gibi yanlarında, bir andapozları kesmeye başlayan PKK'lılar vardı.Tabii ki, şehit haberleri gelir gelmez Esad'dan önce Türkiye'yi suçlamaya başlayanda unutmamak lazım... Çünküküçük eniştenin ve gazetecilerinin de dahil olduğu bu cephenin "tek kelimeyle

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Yüzlerinde farklı maskeler olan bu koalisyon, daha, yetkililerin ne olup bittiğine dair netleşmeye çalıştığı saatlerdeönümüze koymuştu bile:Önce Rusya'ya savaş ilan edilmeliydi.Sonra, 15 Temmuz sonrası NATO ve ABD ile gerilen ilişkilerindöndürülmesi şarttı.Bunun için de elbetteaskıya alınmalıydı.Meselakesinlikle vazgeçilmeliydi. 15 Temmuz'da darbeci askerlerin üslerine sığındığı NATO neyimize yetmiyordu?Sizce, saldırının neyi hedeflediğini bundan daha net açık eden kaç örnek vardır?

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Evet, Esad'ın kontrol noktalarımıza saldıran askerlerininTıpkı bölgedekiolduğu gibi...Vekalet savaşının sürdüğü bu bölgede, göç dalgasını engellemek için Kuzey Suriye'ye girenVe buhiç kimsenin gözealabileceği bir süreç değil.Kaldı ki at izinin it izine çoktan karıştığı, ABD'nin ve Rusya'nın yanı sıra, ağır bedeli olacak refleksi çıkışlara zemin hazırlamaya müsait.Rusya'da askeriTürkiye'yi yeniden kucağındakieski yerine oturtmaya çalışan ABD'yeve NATO'ya sarılmamıza neden olacakçıkışlardan uzak durmalıyız.Denge politikasında ısrarcı olmalıyız.Biliyorum, acılı günlerde soğukkanlı, rasyonel tespitlerin pek alıcısı olmuyor ama