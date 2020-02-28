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TSK'dan sınır birliklerine önemli sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
TSK'DAN SINIR BİRLİKLERİNE ÖNEMLİ SEVKİYAT

Esad rejimi tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimiz şehit oldu. , hain saldırı sonrası rejime ait 300'den fazla hedefi yerle bir etti. Öte yandan sınır birliklerine yapılmak üzeri askeri sevkiyatlar gün boyu sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından - sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları () ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi. 'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

TSK'dan sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat TSK'DAN SINIRA 150 ARAÇLIK ASKERİ SEVKİYAT
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat! TSK'DAN İDLİB'E 100'DEN FAZLA ARAÇLA DEV SEVKİYAT!
Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK Cabal el Zaviye bölgesinde ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR! TSK CABAL EL ZAVİYE BÖLGESİNDE

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