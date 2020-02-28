TSK'dan sınır birliklerine önemli sevkiyat

Esad rejimi tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimiz şehit oldu. TSK, hain saldırı sonrası rejime ait 300'den fazla hedefi yerle bir etti. Öte yandan sınır birliklerine yapılmak üzeri askeri sevkiyatlar gün boyu sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.