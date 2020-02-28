28 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU!

Son dakika haberine göre ekiplerinin düzenlediği / operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

ekipleri, / terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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