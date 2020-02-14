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TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat yapıldı. Sabah saatlerinde geçen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoy İdlib'e ulaştı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 14:54
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TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!

Rejimin, destekçileri ile ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor.

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TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!

Son zamanlarda Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıların ardından rejime misliyle karşılık veren TSK, sabah saatlerinde İdlib'e askeri personel ve araç takviyesi yaptı.

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TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.

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TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!

Konvoy ile daha sonra Eriha yönüne ilerlendi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağ belirtildi.

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TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!

Öte yandan TSK konvoyunun geçişi sırasında bazı Suriyeli siviller, Türk askerlerine el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.