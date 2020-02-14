TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat yapıldı. Sabah saatlerinde geçen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoy İdlib'e ulaştı.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 14:54
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!
TSK'dan İdlib'e 100'den fazla araçla dev sevkiyat!