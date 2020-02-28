Son dakika! Van'da korkutan deprem | AFAD-Kandilli son depremler
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberi...Van Tuşba'da saat 09.16'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada depremin yerin 19.93 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Van'da saat 09.16'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 09.16'da meydana gelen depremin 19.93 km derinlikte olduğu belirtildi.
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