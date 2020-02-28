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Son dakika! Van'da korkutan deprem | AFAD-Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... Tuşba'da saat 09.16'da 3,8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada depremin yerin 19.93 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

'dan edinilen son dakika bilgisine göre 'da saat 09.16'da 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD, Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 09.16'da meydana gelen depremin 19.93 km derinlikte olduğu belirtildi.

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