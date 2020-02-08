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Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

Van'ın Çatak ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan karayoluna çığ düştü. Van Çatak Karayolu dün akşam Valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı. Bölgeye 22.00 itibarıyla giriş, çıkışlar yasaklanırken, bugün sabah saatlerinde çığ düştüğü duyuruldu. Bölgeden ilk görüntüler ajanslar tarafından servis edildi. Fotoğraflarda bölgenin yoğun kar yağışı altında olduğu görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı karayoluna art arda çığ düşmüş, 41 kişi şehit olmuştu.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:55
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Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

Van'ın Çatak ilçesi merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Van, Bahçesaray, Çatak bağlantısını sağlayan karayoluna çığ düştü. Çığ düşmesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Van Valiliği dün akşam açıkladığı tedbir kararlarını duyurmuş, bugün çığ düşen Çatak Karayolu'nu ulaşıma kapatmıştı. Bölgede alınan önlemler hayat kuratırken, ajanslar Van'ın içinde bulunduğu hava durumunu gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı. İşte çığ düşen bölgeden gelen ilk kareler...

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Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

VALİLİK ÖNLEM ALMIŞTI

Van Valiliği, Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinin ardından kar yağışının etkisini artırarak sürdürmesi ile bir dizi önlemler almıştı. Alınan önlemlerin haklılığı bugün ortaya çıktı. Valilik kararı ile dün akşam 22.00'de kapatılan karayoluna çığ düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi.

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Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

VAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatak-Van kara yolunun 10. kilometresindeki Elmacı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.

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Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

Söz konusu kara yolunun bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği için dünden bu yana trafiğe kapalı olduğunu kaydeden Bilmez, "Karayolları ekiplerimiz söz konusu yolu açmak için tedbirli bir şekilde çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızdan bütün uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." dedi.

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Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

BAHÇESARAY'DAKİ ÇIĞ BÖLGESİNDEKİ ARAMALARA KAR ENGELİ

Öte yandan valilik, Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına başlanılamadığını bildirdi.