Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler

Söz konusu kara yolunun bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği için dünden bu yana trafiğe kapalı olduğunu kaydeden Bilmez, "Karayolları ekiplerimiz söz konusu yolu açmak için tedbirli bir şekilde çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızdan bütün uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." dedi.