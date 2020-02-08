Van Valiliği'nin çığ önlemi hayat kurtardı! İşte Van Çatak Karayolu'na çığ düşmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler
Van'ın Çatak ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan karayoluna çığ düştü. Van Çatak Karayolu dün akşam Valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı. Bölgeye 22.00 itibarıyla giriş, çıkışlar yasaklanırken, bugün sabah saatlerinde çığ düştüğü duyuruldu. Bölgeden ilk görüntüler ajanslar tarafından servis edildi. Fotoğraflarda bölgenin yoğun kar yağışı altında olduğu görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı karayoluna art arda çığ düşmüş, 41 kişi şehit olmuştu.
Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:45Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:55