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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU: 44 GÖZALTI

Son dakika haberine göre konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarındaki usulsüzlüğe ilişkin soruşturmasında 121 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

'da, polisin düzenlediği /PDY operasyonunda, 44 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 2010, 2011, 2012 ile 2013 Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavlarının sorularını sınav öncesi aldığı belirlenen 121 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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