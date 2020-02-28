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Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor! Sınırdan dikkat çeken görüntüler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
AVRUPA'YA GİTMEK İSTEYEN MÜLTECİLER HER YOLU DENİYOR!

, 'deki alçak saldırının ardından 'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı aldı. Türkiye'nin aldığı kararın ardından sınırlara akın eden bir grup mülteci, Meriç Nehri'ni yüzerek geçti. Öte yandan 'da da Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin hareketliliği gözlemlendi. 'nde toplanan bir grup mültecinin otobüse sırasında izdiham yaşandı.

'nin kentinde Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesi üzerine , 'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Haberi duyan göçmenler, 'a ve 'a gidebilmek için Türkiye sınırına akın etti.

MÜLTECİLER SINIRA AKIN ETTİ

Sınırın farklı noktalarından gelen görüntülerde Suriyeli mülteciler, Avrupa'ya ulaşabilmek için sınırın farklı noktalarından kaçak yollarla Yunanistan'a giriş yaptı.

Bunun son örneklerin biri de Meriç Nehri üzerinde yaşandı. Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve üzerinden 'ne dökülen Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturuyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor! Sınırdan dikkat çeken görüntüler... AVRUPA'YA GİTMEK İSTEYEN MÜLTECİLER HER YOLU DENİYOR! SINIRDAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER...

NEHRİ YÜZEREK GEÇTİLER

Sınırın öte tarafına geçmek isteyen mülteciler, nehri yüzerek geçti. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor! AVRUPA'YA GİTMEK İSTEYEN MÜLTECİLER HER YOLU DENİYOR!

İZDİHAM ÇIKTI

Öte yandan hareketliliğin yaşandığı bir diğer yer ise oldu. İstanbul'daki düzensiz göçmenler, Avrupa'ya geçmek amacıyla 'nde toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

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