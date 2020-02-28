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Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!

Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor. Sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplanan aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti. Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 18:21
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Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmen hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri de İstanbul oldu.

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Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!

İstanbul'daki düzensiz göçmenler, Avrupa'ya geçmek amacıyla Vatan Caddesi'nde toplandı.

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Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

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Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!

Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

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Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!