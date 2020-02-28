Göçmenlerin Edirne'ye gidişinde büyük izdiham!

Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor. Sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplanan aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti. Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 18:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





