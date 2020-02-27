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Son dakika: İstanbul’da Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında aksama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İSTANBUL’DA TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA!

’da Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana gelirken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul’da Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında aksama İSTANBUL’DA TOPKAPI-MESCİD-İ SELAM TRAMVAY HATTINDA AKSAMA

"TEKNİK ARIZA..."

İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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