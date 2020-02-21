Bağcılar tramvay hattına ağaç devrildi! Seferlerde aksama yaşanıyor
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Son dakika haberi... Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrildi. Yaşanan olay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
AĞAÇ DEVRİLDİ
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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