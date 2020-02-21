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Bağcılar tramvay hattına ağaç devrildi! Seferlerde aksama yaşanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
TRAMVAY HATTINA AĞAÇ DEVRİLDİ! SEFERLERDE AKSAMA...

Son dakika haberi... teline ağaç devrildi. Yaşanan olay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Bağcılar tramvay hattına ağaç devrildi! Seferlerde aksama yaşanıyor BAĞCILAR TRAMVAY HATTINA AĞAÇ DEVRİLDİ! SEFERLERDE AKSAMA YAŞANIYOR

AĞAÇ DEVRİLDİ

'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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