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BM, Libya’da ateşkesi ihlal eden saldırıları kınadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BM'DEN LİBYA’DAKİ SALDIRILARA KINAMA

Son dakika: Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki 'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı 'na düzenledi.

UÇUŞLAR DURDURULMADI

Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

4 KEZ HEDEF ALDI

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu. Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

BM'DEN KINAMA

BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.

Son dakika: Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri: Cenevre'ye gitmeyeceğiz SON DAKİKA: LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI HALİD EL-MEŞRİ: CENEVRE'YE GİTMEYECEĞİZ
Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SARRAJ'I KABUL ETTİ

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