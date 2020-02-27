BM, Libya’da ateşkesi ihlal eden saldırıları kınadı

Son dakika: BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

UÇUŞLAR DURDURULMADI

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

4 KEZ HEDEF ALDI

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu. Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

BM'DEN KINAMA

BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.