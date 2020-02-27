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Pentagon'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
PENTAGON'DAN KRİTİK GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

BD Savunma Bakanlığınca (), Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin konusunda, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Esper ve Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad rejiminin 'deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye'nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya'daki durumu ele aldı." ifadesini kullandı.

İdlib'deki duruma ilişkin ise Gleason, "Başkan Trump'ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İdlib bölgesine hava desteği amaçlı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunuyor.

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