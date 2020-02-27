Son dakika: Türkiye'den Esad rejimine darbe
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Son dakika haberi... 10 Şubat 2020'den bu yana yapılan operasyonlarda bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan ele geçirildi.
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