27 Şubat 2020, Perşembe
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Son dakika: Türkiye'den Esad rejimine darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
TÜRKİYE'DEN ESAD REJİMİNE DARBE

Son dakika haberi... 10 Şubat 2020'den bu yana yapılan operasyonlarda bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan ele geçirildi.

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