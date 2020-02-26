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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
ALİYEV, BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan 'ı doğum günü dolayısıyla kutladı. Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak 'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.

Başkan Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

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