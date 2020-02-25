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Tel Abyad ve Akçakale Gümrük kapılarında HGYS aktif hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
TEL ABYAD VE AKÇAKALE GÜMRÜK KAPILARI...

Türkiye'nin sınırlarındaki teröristleri temizlemek için başlattığı meyvelerini vermeye devam ediyor. Tel Abyad Gümrük Kapısı ile Akçakale Gümrük Kapısı'nda, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirildi.

ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad Gümrük Kapısı ile Akçakale Gümrük Kapısı'nda, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından Tel Abyad ilçesine giriş çıkışlar için hizmete açılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda HGYS kullanımına başlandı.

SUDKOM tarafından daha önce saha düzenlemesi, asfaltlama, bina tadilat ve boya işleri yapılan Akçakale Gümrük Kapısı, aktif hale getirilen HGYS ile uluslararası standartlarda hizmet verir hale geldi.

Ticari geçişlerin HGYS ile kayıt altına alındığı kapıda, Tel Abyad'a geçmek isteyen kişilerin kayıtları da Kara Hudut Kapısı Büro Amirliğince gerçekleştiriliyor.

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