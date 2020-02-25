MSB'den flaş Barış Pınarı Harekat bölgesi açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.
Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 Kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi. pic.twitter.com/fyO9ZuoDEL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2020
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