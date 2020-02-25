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MSB'den flaş Barış Pınarı Harekat bölgesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
MSB'DEN FLAŞ BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİ AÇIKLAMASI

'ndan, bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü /YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.

Barış Pınarı bölgesinden güzel haber! Tek tek temizleniyorlar BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEN GÜZEL HABER! TEK TEK TEMİZLENİYORLAR

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