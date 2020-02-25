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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAN AYRILDI

Başkan , Türkiye- 'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla gittiği Azerbaycan'dan "TC-TUR" ile TSİ 19.05'te ayrıldı.

Başkan Türkiye- 'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ziyaretin ardından, "TC-TUR" ile TSİ 19.05'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'den ayrıldı.

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