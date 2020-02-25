Serebral palsi hastası gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için Başkan Erdoğan'ın annesiyle aynı karede yer aldığı bir fotoğrafın resmini çizdi. En büyük hayalinin Başkan Erdoğan'la tanışıp, elini öpmek olduğunu belirten Gün, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın 26 Şubat doğum günü. Ben de kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini farklı bir yolla dile getirdi.
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