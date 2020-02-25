25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Serebral palsi hastası gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
SEREBRAL PALSİ HASTASI GENÇTEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Başkan 'ın doğum günü için Başkan Erdoğan'ın annesiyle aynı karede yer aldığı bir fotoğrafın resmini çizdi. En büyük hayalinin Başkan Erdoğan'la tanışıp, elini öpmek olduğunu belirten Gün, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. 26 Şubat doğum günü. Ben de kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı 'a olan sevgisini farklı bir yolla dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN