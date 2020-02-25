Son dakika: Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev'den kritik açıklamlar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Görüşmelerde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık." mesajını verdi. Aliyev, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Her zaman birlikte olacağız. Güçlerin birleştirilmesi bizi daha da güçlendirir." dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğanile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.
"GELECEĞE YÖNELİK ÇOK ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Bugün yaptığımız görüşmelerle geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar attık. Azerbaycan ile her zaman dayanışma içindeyiz. Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz. Al yapısı ile üst yapısı ile değişen gelişen bir Azerbaycan var. Enerji dışı sektörlerin büyümesi tesadüfi değil. Azerbaycan'ın yakaladığı olumlu ivme devam edecektir.
Bugün yaptığımız görüşmelerle geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar attık. Azerbaycan ile bir çok dayanışmayı yaşadık, yaşıyoruz. Siyasi noktada dayanışma en üst düzeyde devam ediyor. Bakanlarımız bu noktada dayanışmalarını gösterdiler. Bundan dolayı ilgili bakanlarımızı kutluyorum. Bunu daha da ileri götürmenin gayreti içinde olacağız..
Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi ihracatın yüzde 14 artması tesadüf değildir. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum.
Özellikle Nahçivan-Türkiye arasında demir yolu projesini önemsiyoruz. Nahçivan'da sınıra kadar doğal gaz hattının kurulacak olması da çok önemli. Bakanlarımıza talimatlarımızı verdik, yarından itibaren alt yapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğal gaz akmaya başlayacak.
TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılışını yaptık. Ticaret hacmimiz 2019'da yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız.
"GÜÇLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİR"
İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Her zaman birlikte olacağız. Güçlerin birleştirilmesi bizi daha da güçlendirir.
Ermenistan'ın asılsız iddialarına karşı Türkiye bizim yanımızda. Türkiye-Azerbaycan iş birliği ebedi bir işbirliğidir. Türkiye ile her konuda görüş birliği içerisindeyiz. Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir.
Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçivan'dan Türkiye'ye ihracat artacak.
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