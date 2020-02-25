Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Giriş Tarihi: 25.02.2020
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin ve Sağlık Bakanlığının Korokavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyi takdirle karşıladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bahçeli'ye teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli, yeni koronavirüs tehdidine karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı bakanlığımızı ve ekibimizi kutladı. Açıklamasıyla kendisini bir kez daha yanımızda gördük. Teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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