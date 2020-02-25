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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
SAĞLIK BAKANI'NDAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı , hükümetin ve Sağlık Bakanlığının Korokavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyi takdirle karşıladı. Sağlık Bakanı da Bahçeli'ye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı , koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı 'ye teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli, yeni koronavirüs tehdidine karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı bakanlığımızı ve ekibimizi kutladı. Açıklamasıyla kendisini bir kez daha yanımızda gördük. Teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

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