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Son dakika haberi | PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
PKK'DA ÇÖZÜLMELER SÜRÜYOR! 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son dakika haberi...MSB: Terör örgütü 'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), /'li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

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