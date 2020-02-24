Son dakika: BBC'nin algı operasyonu tutmadı! Tam 5 maaşlı çıktı...
BBC Türkçe’nin ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. İngiliz yayın organı BBC’ye “Geçinemiyoruz” şeklinde röportaj veren Fatma Çetinkaya’nın temizlik şirketi yöneticisi olduğu, evine 5 maaş girdiği belirlendi.
İngiliz yayın organı BBC'nin Türkiye'deki medya ayağı olan BBC Türkçe'ye "Her şeyi kısıtlı şekilde yapmamız gerekiyor" diyen Fatma Çetinkaya'nın (46) evlere temizliğe gönderdiği kadınlardan komisyon alan bir organizasyonun yöneticisi olduğu, evine de 5 maaş girdiği iddia edildi.
Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı dolu haberlerle gündeme gelen ve bir süredir "Geçinemeyenler" başlığıyla bir dizi röportaja imza atan BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde 4 çocuklu Erzurumlu Fatma Çetinkaya'nın görüşlerine yer verdi. Çetinkaya, konuşmasında yeni havalimanını, otoyolları, şehir hastanelerini, elektrik faturasını hedef aldı.
Çetinkaya, "Gelirimiz belli. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekir. Şu sokakta yaşayan yüzlerce insanın hemen hemen hepsi aynı" sözlerini dile getirdi. Türkiye'nin sahada ve masada verdiği mücadeleye gölge düşürmek isteyen BBC'nin çektiği kurmaca belgesel, sosyal medyada kısa süre içinde deşifre oldu. Fatma Çetinkaya'nın sitelerdeki dairelerin temizlik işini yapan kadınları çalıştırıp onlardan komisyon alan bir organizasyonun da sahibi olduğu, 3 çocuğunun maaşlı olmasının yanı sıra kocasının da inşaat şirketinde yönetici olduğu iddia edildi.
YATTA VEDA PARTİSİ
Röportajda kendisini muhafazakâr bir ailenin evladı olarak tanıtan Fatma Çetinkaya'nın, kızı için bir yatta bekârlığa veda partisi düzenlediğini gösteren görüntüler de günyüzüne çıktı. Çetinkaya, lüks partinin fotoğraflarını da instagram hesabından paylaştı. Öte yandan Fatma Çetinkaya'nın öğretmen olan eniştesi Ahmet A.'nın FETÖ üyesi olmaktan cezaevine girdiği, ardından kız kardeşi Zeynep A. ve ABD'de doğan çocuğunun abla Çetinkaya'nın yanında yaşamaya başladığı iddia edildi. Çetinkaya'nın, kardeşinin yönlendirmesiyle BBC Türkçe'ye algı dolu sözler sarf ettiği ileri sürüldü.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'den 12 soruluk anket! Sonuçlar açıklandı...
- İletişim Başkanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması
- HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a destek sloganları!
- Bakan Albayrak'tan G-20 paylaşımı
- Başkan Erdoğan, telefonla bağlanarak mesajı verdi: Fırsat vermeyeceğiz
- 250 konut ve 300 ahır yıkıldı
- Başkan Erdoğan yaralı Muhammed'i aradı
- Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
- Papa'dan Trump'ın Filistin planına tepki
- Manisa'da korkutan deprem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?