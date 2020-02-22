22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.02.2020

BBC'nin Türkiye ekonomisini hedef aldığı algı operasyonu elinde patladı!

Türkiye ekonomisini kötülemek için elinden geleni yapan İngiliz yayın organı BBC yeni bir skandala imza attı. BBC Türkçe’nin ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler... BBC Türkçe'nin 'Geçinemeyenler' başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. BBC Türkçe haber sitesi, 'Geçinemeyenler' başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...

GERÇEKTE GEÇİNİYORLAR!
Son bölümünde yer alan röportaj ise akıllara bazı sorular getirdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı iddia edilen Fatma Çetinkaya ile yapılan röportajda Çetinkaya kendini ev ve işyerlerinde temizlik işçisi olarak tanıtıyor. Fakat gerçekte yer alan bazı bilgiler bunun doğru olmadığının kanıtı niteliğinde.



YATLARDA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Fatma Çetinkaya isimli kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Bu gerçeği yansıtmayan durumlar, BBC Türkçe kanalı ile ülkede algı operasyonu mu yürütülüyor sorusunu gün yüzüne çıkarıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BBC'nin algı operasyonu elinde patladı
BBC'nin algı operasyonu elinde patladı
CHP’li Özkoç FETÖ imamı Yeter ile yan yana!
CHP’li Özkoç FETÖ imamı Yeter ile yan yana!
Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı!
Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı!
İdlib'de yüzyılın insani krizi!
İdlib'de yüzyılın insani krizi!
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
TSK, İdlib'de Esad rejimine karşılık veriyor
TSK, İdlib'de Esad rejimine karşılık veriyor
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video
Bakan Akar telsizden askerlere seslendi
Bakan Akar telsizden askerlere seslendi
Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması
Yerli ve milli tren üretildi! Müthiş hamle
Yerli ve milli tren üretildi! Müthiş hamle
İYİ Parti'de Soros depremi!
İYİ Parti'de Soros depremi!
Daha Fazla Video Göster