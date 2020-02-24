Son dakika: AK Parti'den 12 soruluk anket! Sonuçlar açıklandı...

AK Parti, sosyal medya hesapları üzerinden "Bunları biliyor muydunuz?" başlığı ile 12 soruluk anket yaptı. Başörtüsü yasağının kaldırılması, bilinirliği en yüksek icraat oldu. Geçen hafta Twitter ve Instagram hesapları üzerinden yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara her fırsatta "icraatlarımızı iyi anlatın" talimatını hayata geçiren AK Parti, hizmetlerinin bilinirliğini ölçmek için anket yaptı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, AK Parti dönemlerinde 'Sessiz Devrimlerimiz' konusu çerçevesinde 'Bunları Biliyor muydunuz?' başlığı ile vatandaşa 12 soru sordu. Geçen hafta Twitter ve Instagram sosyal medya hasapları üzerinden yapılan anketin sonuçları açıklandı. Sorulan icraatlardan bazıları şunlar:

BAŞÖRTÜSÜ İLK SIRADA

* "Eğitimde ayrımcılıkla mücadele kapsamında başörtüsü yasağına AK Parti tarafından son verildiğini biliyor muydunuz?" sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 97 oldu. AK Parti'nin bilinirliği en yüksek çıkan icraatı bu oldu.

* Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın kim tarafından seçildiği sorusuna ise yüzde 96'sı 'millet' derken, yüzde 3'ü 'Meclis', yüzde 1'i ise 'yargı' dedi.

* Acil, yoğun bakım ve kanser tedavilerinin kamu ve özel hastanelerde tüm vatandaşlara AK Parti döneminden itibaren ücretsiz sağlandığını bilenlerin oranı ise yüzde 96 çıktı.

* Kadına karşı şiddetle mücadelede şiddet ihbarlarının daha hızlı bir şekilde iletilmesi amacıyla KADES mobil uygulamasını hayata geçirildiğinin bilinip bilinmediği yönündeki soruya teste katılanların yüzde 86'sı "evet" yüzde 14'ü ise "hayır" cevabı verdi.

* 2011'den beri Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun AK Parti döneminde getirildiğini bilenlerin oranı yüzde 86 olurken, Meclis'te Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun hangi yıl kurulduğu yönündeki soruya katılımcıların yüzde 92'si "2009" diyerek doğru yanıtı verdi.

* AK Parti döneminin en büyük icraatlarından biri olan ücretsiz olarak ders kitaplarının ne zamandan beri dağıtıldığı sorusuna yüzde 65'i 2003 yılı, yüzde 29'u 2013 yanıtını verdi.