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Son dakika haberi | Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
SABİHA GÖKÇEN'DEKİ KAZA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Son dakika haberi... Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı kazada önemli gelişme. Uçak kazasıyla ilgili ifadesi alınıyor.

Son dakika haberi... Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı kazada önemli gelişme. Uçak kazasıyla ilgili ifadesi alınıyor.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun ifadesi hastanede alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme | Video SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ KAZA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME | VİDEO

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