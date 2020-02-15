Son dakika haberi | Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı kazada önemli gelişme. Uçak kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.

Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı kazada önemli gelişme. Uçak kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun ifadesi hastanede alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.