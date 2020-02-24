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Son dakika: Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, ÖNDER AKSAKAL'I KABUL ETTİ

Son dakika haberine göre Başkan , Genel Başkanı ’ı kabul etti. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genel Başkanı 'ı kabul etti.

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