Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde ''Okullardan yarınlara'' programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Deprem bizi beklemiyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.

Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.

Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir.

Göreve geldiğimizde eğitim - öğretimi en başa yerleştirdik.

Üniversite sayımızı 250'ye çıkardık.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.

3 MİLYAR ADET DERS KİTABI DAĞITTIK

Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.