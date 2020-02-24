Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde ''Okullardan yarınlara'' programında açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Deprem bizi beklemiyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.
Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.
Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir.
Göreve geldiğimizde eğitim - öğretimi en başa yerleştirdik.
Üniversite sayımızı 250'ye çıkardık.
Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.
3 MİLYAR ADET DERS KİTABI DAĞITTIK
Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken kabul
- HDP’den CHP ve İP’e ‘şeffaf ittifak’ çağrısı!
- Gezi kalkışması ve Batı'nın iki yüzlülüğü!
- HDP'nin şeffaflık çağrısına İYİ Parti'den tepki!
- Başkan Erdoğan, Önder Aksakal'ı kabul etti
- Sabiha Gökçen'deki kazada kaptan pilot mahkemeye sevk edildi
- Osman Kavala neden beraat etti?
- AK Parti'den HDP ve CHP'ye ittifak göndermesi
- İstanbul’da sır olay! Kanlar içinde bulundu
- Çin'den flaş açıklama!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?