24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Fahrettin Koca'dan İran depremi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BAKAN KOCA: 64 YARALI VATANDAŞIMIZDAN...

Sağlık Bakanı , İran merkezli depremin Van'daki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" dedi.

Sağlık Bakanı , İran'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak, taburcu edildiler. 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor. 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor" ifadelerini kullandı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN