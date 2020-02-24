Bakan Fahrettin Koca'dan İran depremi açıklaması
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran merkezli depremin Van'daki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak, taburcu edildiler. 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor. 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor" ifadelerini kullandı
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