Son dakika: Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin açıklama
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'da 8 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin en çok hasara yol açtığı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
VAN VALİSİ: AN İTİBARIYLA ENKAZ ALTINDA KİMSE YOK
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD ile birlikte Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin Van'da ciddi anlamda hissedildiğini ifade ederek, "Deprem ilimizde can kaybına neden oldu. Bizde AFAD, jandarma ve çevre şehircilik müdürlerimizle ile birlikte köylerimizi gezdikten sonra en çok kayıpların olduğu Özpınar Mahallemize indik. An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır. Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Özpınar olmak üzere 4 mahallemizde de yıkımlar gerçekleşmiş olup, Özpınar Mahallemizde 4'ü çocuk, 3'ü yetişkin, Güvendik Mahallesi'nde de bir yetişkin olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hastaneye sevk edilen 18 yaralımız mevcut. Yaralılar hastanelere ulaştırıldı. Özellikle bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan kaybı, ahır ve ağılların çok zarar görd��ğünü gördük. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Köylerimiz el birliğiyle birbirine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor. Ben bu anlamda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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